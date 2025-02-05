Sergen Yalçın’ın acı kaybı! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiği açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sergen Yalçın’ın acı kaybı! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti
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Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Yalçın ailesine ve Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyoruz.

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