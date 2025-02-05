Sergen Yalçın’ın acı kaybı! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti
Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiği açıklandı.
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Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Yalçın ailesine ve Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyoruz.