Sergen Yalçın’ın acı kaybı! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Yalçın ailesine ve Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyoruz.