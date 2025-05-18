Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda? Sevilla - Real Madrid maçı canlı izle

Şampiyonluk yarışından kopan Madrid ekibi, prestij mücadelesi için Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

📅 Tarih: 18 Mayıs 2025, Pazar

🕕 Saat: 18.30 (TSİ)

📺 Yayın: S Sport Plus (şifreli yayın)

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.30’da başlayacak ve S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin bu maçta rotasyona gitmesi bekleniyor. Mbappe, Bellingham ve Modric gibi yıldız oyuncuların dinlendirilmesi gündemde. Bu durum, genç isimlerin vitrine çıkması için önemli bir fırsat yaratıyor. Özellikle milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Genç oyunculara şans verilmesi beklenen mücadelede, Arda’nın performansı maçın en çok konuşulan başlıklarından biri olabilir.