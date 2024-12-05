Sivasspor Galatasaray’a hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sude İnak Sude İnak
Sivasspor Galatasaray’a hazırlanıyor
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Sivasspor, 8 Aralık Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, basın ve taraftara kapalı olarak yapıldı.

Antrenman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı ve ardından taktisel uygulamalarla devam etti. İdmanın son bölümünde ise futbolcular, 11'e 11 çift kale maç yaparak karşılıklı oyun pratiği gerçekleştirdi.

Sivasspor, Galatasaray karşısında güçlü bir performans sergileyebilmek için antrenmanlarına yarın da devam edecek.

Bu önemli mücadele, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Hem taraftarlar hem de teknik ekip, bu maçı kazanmak için takımın son hazırlıklarını dikkatle sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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