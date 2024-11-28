Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki beşinci hafta maçında Çekya'da Slavia Prag'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, dördüncü maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 5 puanla 21. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag ise Çekya liginde 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 41 puanla 1. sırada yer alan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Ludogorets'i 2-0 yenerken ikinci maçında sahasında Ajax ile 1-1 berabere kalmıştı. Slavia Prag, üçüncü ve dördüncü maçında ise sırasıyla deplasmanlarda Athletic Bilbao ve Frankfurt'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. 4 puanı bulunan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde 23. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında Slavia Prag ile yapacağı maçta Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Sascha Stegemann'ın yardımcılıklarını vatandaşları Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak. Mücadelede Benjamin Brand VAR, Tobias Reichel ise AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 279. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla Avrupa kupalarında 279. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SLAVIA PRAG MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, 23.00'te başlayacak. Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!