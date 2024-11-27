SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Hasan Arat'ın yerine Hüseyin Yücel'in atandığı duyuruldu.

Sude İnak Sude İnak
SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
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Beşiktaş'ta Trenyol Süper Lig'in 13. haftasında alınan 4-2'lik Göztepe mağlubiyetinin ardından hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

BAŞKAN HASAN ARAT DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Hüseyin Yücel'in atandığı duyuruldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulunun 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." denildi.

HASAN ARAT'IN BAŞKANLIĞI KISA SÜRDÜ

Hasan Arat, 3 Aralık 2023'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü kongrede Serdal Adalı'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilmişti.

Beşiktaş, Hasan Arat döneminde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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