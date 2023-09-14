Sumudica'nın özel isteği: Etebo

Merkez orta sahada görev alan Etebo, geçen sezonun ardından Stoke ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşta kaldı.

Gaziantep Olay gazetesinin haberine göre; Marius Sumudica'nın Peter Etebo'yu kesin olarak istediği ve bu transferinde bugün olumlu veya olumsuz netlik kazanması bekleniyor.

ETEBO'NUN KARİYERİ

Kariyerine Portekiz'de başlayan Etebo, 2018 yazında Feirense'den Stoke'a 7.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2020/21 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçiren Etebo, ardından Watford ve Aris'te kiralık olarak oynadı ve Temmuz 2023'te sözleşmesi sona erdi.