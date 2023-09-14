Sumudica'nın özel isteği: Etebo
Gaziantep FK'da Erdal Güneş ile yollarını ayıran teknik direktörlük koltuğuna Marius Sumudica geldi.Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-kırmızılılar Etebo'yu istiyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın İngiliz kulübü Stoke'de forma giyen Peter Etebo'yu istediği ortaya çıktı.
Merkez orta sahada görev alan Etebo, geçen sezonun ardından Stoke ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşta kaldı.
Gaziantep Olay gazetesinin haberine göre; Marius Sumudica'nın Peter Etebo'yu kesin olarak istediği ve bu transferinde bugün olumlu veya olumsuz netlik kazanması bekleniyor.
ETEBO'NUN KARİYERİ
Kariyerine Portekiz'de başlayan Etebo, 2018 yazında Feirense'den Stoke'a 7.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2020/21 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçiren Etebo, ardından Watford ve Aris'te kiralık olarak oynadı ve Temmuz 2023'te sözleşmesi sona erdi.