Süper Lig Avrupa’da zirvede: En fazla uzatma süresi Türkiye’de oynandı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), UEFA sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkelerin en üst düzey futbol liglerindeki ortalama uzatma sürelerini karşılaştırdı. Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına ortalama 10 dakika 27 saniyelik uzatma süresiyle zirveye yerleşti.

PREMIER LİG VE LIGUE 1 TAKİPTE

Süper Lig’i 9 dakika 46 saniyelik ortalamayla İngiltere Premier Lig takip ederken, Fransa Ligue 1 ise 9 dakika 25 saniye ile üçüncü sırada yer aldı. İspanya LaLiga ve Portekiz Ligi de 9 dakikayı aşan ortalamalarıyla dikkat çekti.

AVRUPA’NIN EN HIZLI LİGİ SERIE A OLDU

Raporda en az duraklama süresinin yaşandığı lig ise İtalya Serie A oldu. Serie A’da maç başına eklenen ortalama süre 7 dakika 12 saniye olarak ölçüldü. Onu Hollanda Eredivisie (7.34), Almanya Bundesliga (7.53) ve Çekya Ligi (7.58) izledi.

AVRUPA’DA ORTALAMA UZATMA SÜRELERİ:

1. Süper Lig: 10 dakika 27 saniye

2. Premier Lig: 9 dakika 46 saniye

3. Ligue 1: 9 dakika 25 saniye

4. LaLiga: 9 dakika 6 saniye

5. Portekiz Ligi: 9 dakika 4 saniye

6. Belçika Pro Lig: 8 dakika 48 saniye

7. Çekya Ligi: 7 dakika 58 saniye

8. Bundesliga: 7 dakika 53 saniye

9. Eredivisie: 7 dakika 34 saniye

10. Serie A: 7 dakika 12 saniye