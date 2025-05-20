Süper Lig Avrupa’da zirvede: En fazla uzatma süresi Türkiye’de oynandı
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yayımlanan rapora göre, 2024-25 sezonunda Avrupa'nın en fazla uzayan maçları Türkiye'de oynandı. Trendyol Süper Lig, maç başına ortalama 10 dakika 27 saniyelik uzatma süresiyle Avrupa'nın en çok duraklama eklenen ligi oldu.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), UEFA sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkelerin en üst düzey futbol liglerindeki ortalama uzatma sürelerini karşılaştırdı. Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına ortalama 10 dakika 27 saniyelik uzatma süresiyle zirveye yerleşti.
PREMIER LİG VE LIGUE 1 TAKİPTE
Süper Lig’i 9 dakika 46 saniyelik ortalamayla İngiltere Premier Lig takip ederken, Fransa Ligue 1 ise 9 dakika 25 saniye ile üçüncü sırada yer aldı. İspanya LaLiga ve Portekiz Ligi de 9 dakikayı aşan ortalamalarıyla dikkat çekti.
AVRUPA’NIN EN HIZLI LİGİ SERIE A OLDU
Raporda en az duraklama süresinin yaşandığı lig ise İtalya Serie A oldu. Serie A’da maç başına eklenen ortalama süre 7 dakika 12 saniye olarak ölçüldü. Onu Hollanda Eredivisie (7.34), Almanya Bundesliga (7.53) ve Çekya Ligi (7.58) izledi.
AVRUPA’DA ORTALAMA UZATMA SÜRELERİ:
1. Süper Lig: 10 dakika 27 saniye
2. Premier Lig: 9 dakika 46 saniye
3. Ligue 1: 9 dakika 25 saniye
4. LaLiga: 9 dakika 6 saniye
5. Portekiz Ligi: 9 dakika 4 saniye
6. Belçika Pro Lig: 8 dakika 48 saniye
7. Çekya Ligi: 7 dakika 58 saniye
8. Bundesliga: 7 dakika 53 saniye
9. Eredivisie: 7 dakika 34 saniye
10. Serie A: 7 dakika 12 saniye
Kaynak: Anadolu Ajansı