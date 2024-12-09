Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi! TFF'den resmi açıklama geldi
Kasımpaşa, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili önemli bir karar aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa'nın kupaya katılmayacağını bildirdiği ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ederken 5. tur maçlarından önce Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan önemli bir karar geldi.
Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın kupaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı