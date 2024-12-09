Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi! TFF'den resmi açıklama geldi

Kasımpaşa, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili önemli bir karar aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa'nın kupaya katılmayacağını bildirdiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi! TFF'den resmi açıklama geldi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ederken 5. tur maçlarından önce Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan önemli bir karar geldi.

Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın kupaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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