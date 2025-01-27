Süper Lig'de 23. hafta fikstürü açıklandı! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar, 7-8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. TFF, 23. haftada oynanacak maçların programını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Süper Lig'de 23. hafta fikstürü açıklandı! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden kritik karşılaşmaların oynanacağı hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'nin yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 ŞUBAT CUMA

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor

8 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandıBeşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig TFF süper lig fikstürü
Günün Manşetleri
Bakan Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çok Okunanlar
Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak!
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat