Süper Lig'de 23. hafta fikstürü açıklandı! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden kritik karşılaşmaların oynanacağı hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'nin yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 ŞUBAT CUMA

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor

8 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor