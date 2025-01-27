Süper Lig'de 23. hafta fikstürü açıklandı! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar, 7-8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. TFF, 23. haftada oynanacak maçların programını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden kritik karşılaşmaların oynanacağı hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
TFF'nin yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.
TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
7 ŞUBAT CUMA
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor
8 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş
9 ŞUBAT PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor
10 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor
Kaynak: Anadolu Ajansı