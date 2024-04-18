Süper Lig'de 34. ve 35. hafta fikstürleri açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da tarihi belli oldu
TFF, Trendyol Süper Lig'in 34. ve 35. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. TFF'nin açıklamasıyla birlikte 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla ligin 34. ve 35. haftasının fikstürünü de açıkladı.
TFF'nin açıklamasıyla birlikte 34. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Buna göre, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig 34. hafta fikstürü şu şekilde:
26 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor
16.00 Sivasspor-Konyaspor
19.00 Hatayspor-Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor-Kayserispor
16.00 Alanyaspor-İstanbulspor
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor
Trendyol Süper Lig 35. hafta fikstürü şu şekilde:
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü-Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor
19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor-Trabzonspor
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir-Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK-Hatayspor
19.00 Galatasaray-Sivasspor
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Pendikspor
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe