Süper Lig'de 34. ve 35. hafta fikstürleri açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da tarihi belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'in 34. ve 35. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. TFF'nin açıklamasıyla birlikte 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

Süper Lig'de 34. ve 35. hafta fikstürleri açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da tarihi belli oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla ligin 34. ve 35. haftasının fikstürünü de açıkladı.

TFF'nin açıklamasıyla birlikte 34. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Buna göre, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig 34. hafta fikstürü şu şekilde:

26 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor
16.00 Sivasspor-Konyaspor
19.00 Hatayspor-Başakşehir
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor-Kayserispor
16.00 Alanyaspor-İstanbulspor
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor

Trendyol Süper Lig 35. hafta fikstürü şu şekilde:

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü-Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor
19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor-Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir-Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK-Hatayspor
19.00 Galatasaray-Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Pendikspor
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe

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# Trendyol Süper Lig # fenerbahçe # beşiktaş # Galatasaray
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