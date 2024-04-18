Süper Lig'de 34. ve 35. hafta fikstürleri açıklandı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla ligin 34. ve 35. haftasının fikstürünü de açıkladı.

TFF'nin açıklamasıyla birlikte 34. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Buna göre, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig 34. hafta fikstürü şu şekilde:

26 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor

16.00 Sivasspor-Konyaspor

19.00 Hatayspor-Başakşehir

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor-Kayserispor

16.00 Alanyaspor-İstanbulspor

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor

Trendyol Süper Lig 35. hafta fikstürü şu şekilde:

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü-Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor

19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor-Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir-Kasımpaşa

19.00 Gaziantep FK-Hatayspor

19.00 Galatasaray-Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Pendikspor

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe