Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!

Süper Lig'de 11 haftalık program açıklandı... Böylelikle 10., 11., 15. ve 16. haftalarda oynanacak dev maçların tarihleri de belli oldu. İşte derbi tarihleri...

Mert Sagit Mert Sagit
Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu... TFF, Süper Lig'de 11 haftalık programı açıklarken 10., 11., 15. ve 16. haftalarda oynanacak dev maçların tarihleri de belli oldu.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 28 EKİM'DE

10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, 11. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar saat 19.00'da oynanacak. 15. hafta ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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