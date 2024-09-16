Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem iş yeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.
Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.
Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.