Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti
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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem iş yeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

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