Süper Lig’de devre arası olaylı anlar: Kartlar havada uçuştu

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederken, maçın ilk yarısı sonrasında yaşanan gerginlik maçın önüne geçti. Hakem Yasin Kol’un kararlarına itiraz eden Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ve Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu, devre arasında soyunma odasına giden tünelde tartışmaya girdi. Bu olay sonucu her iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı. Olayla ilgili iki taraftan da peş peşe açıklamalar geldi.

"BU KUL HAKKINA GİRİYOR"

Fanatik'in haberine göre, maç sonrasında Beyaz TV’ye konuşan Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, yaşananları açıkladı. Güvenç, hakemin kendisi ve Alanyasporlu Mevlüthan Çavuşoğlu arasında küfürlü bir diyalog geçtiği yönünde gelen iddialara sert tepki gösterdi: "Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor." dedi.

"BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOKTU"

Alanyaspor cephesinden de olayla ilgili açıklamalar yapıldı. Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaşananların büyütülecek bir durum olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, devre arasında Galatasaraylı futbolcuların hakeme tepki gösterdiğini ve kendisinin de Günay Güvenç’e, "Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti" şeklinde konuştu.

Devre arasında yaşananların ardından, maçın dördüncü hakemi, Günay Güvenç ve Mevlüthan Çavuşoğlu’na kırmızı kart gösterildiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını ve aralarında herhangi bir olumsuz diyalog olmadığını belirtti. “İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan Hoca da sinirliydi, biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti" diyerek, olayın netleşmemesi nedeniyle bu kararın haksız olduğunu savundu.

TFF VE DİSİPLİN KURULUNA ÇAĞRI

Çavuşoğlu, TFF ve Disiplin Kurulu’na da seslendi ve hakem kararlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hakemlik bir şey yok, kimse hakeme bir şey diyemez. Skorun verdiği durumdan dolayı Galatasaray, hakemi devre arası bekledi. Onların bileceği iş. TFF ve Disiplin Kurulu, Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli" diyerek, cezaların haksız olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Alanyasporlu yönetici, Okan Buruk’un da hakeme yaptığı itirazların normal olduğunu ve konuya son verilmesi gerektiğini ifade etti.