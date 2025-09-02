Süper Lig’de disiplin gerginliği: 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF’nin açıkladığı disiplin raporuna göre birçok kulüp farklı gerekçelerle PFDK’ya gönderildi. Kararlara göre:

Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor “saha olayları” nedeniyle,

Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle,

Konyaspor ayrıca “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle,

Kocaelispor ve Gençlerbirliği “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle,

Gençlerbirliği ise “usulsüz seyirci alınması” gerekçesiyle disipline sevk edildi.

KOCAELİSPOR İDARECİSİNE ÇİFTE SUÇLAMA

Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt için de özel bir sevk kararı alındı. TFF açıklamasında, Başkurt’un Kocaelispor - Kayserispor müsabakasında “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi kapsamında, ayrıca “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.