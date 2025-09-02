500 bin TL karşılığında cinayet! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 500 bin TL karşılığında işlendiği iddia edilen cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Olay, 28 Ağustos’ta Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmet Çelik isimli şahıs sabah saatlerinde evinden çıkarak iş yerine gitmek için aracına bindiği sırada Abdülselam B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çelik, iki bacağından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zanlının ifadesinde cinayeti, İstanbul’da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediğini söylediği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü soruşturmada, cinayet zanlısı Abdülselam B. ile irtibatlı oldukları belirlenen M.Z. ve İ.Y. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Abdülselam B.’nin cinayeti işlemeden önce ilçede keşif yaptığı ve FETÖ’den dolayı el konulan, kullanılmayan eski okul binasında iki gün boyunca kaldığı tespit edildi.