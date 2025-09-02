500 bin TL karşılığında cinayet! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 500 bin TL karşılığında işlendiği öne sürülen cinayetle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3’e çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
500 bin TL karşılığında cinayet! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Yayınlanma:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 500 bin TL karşılığında işlendiği iddia edilen cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Olay, 28 Ağustos’ta Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmet Çelik isimli şahıs sabah saatlerinde evinden çıkarak iş yerine gitmek için aracına bindiği sırada Abdülselam B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çelik, iki bacağından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zanlının ifadesinde cinayeti, İstanbul’da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediğini söylediği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü soruşturmada, cinayet zanlısı Abdülselam B. ile irtibatlı oldukları belirlenen M.Z. ve İ.Y. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Abdülselam B.’nin cinayeti işlemeden önce ilçede keşif yaptığı ve FETÖ’den dolayı el konulan, kullanılmayan eski okul binasında iki gün boyunca kaldığı tespit edildi.

İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt
Ömer Çelik açıkladı: MYK gündeminde neler vardı?Ömer Çelik açıkladı: MYK gündeminde neler vardı?Gündem
Sevigen’in Ulusal Kanal’daki “10–15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir” sözleri gündem olduSevigen’in Ulusal Kanal’daki “10–15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir” sözleri gündem olduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar cinayet
Günün Manşetleri
MYK gündeminde neler vardı?
"Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur''
İhaleler, İBB baskısı ve mobbing mahkemede ortaya saçıldı
Eski CHP Genel Başkanı, Bahçeli ile görüştü
İstanbul kongresi iptal edildi
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
İsrail saldırılarında can kaybı katlandı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor
30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!
ÖTV zammına rağmen otomotivde tarihi rekor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız 81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı!