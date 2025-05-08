Süper Lig'de kritik viraj! Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de sezonun kritik haftalarından birine girilirken gözler Trabzonspor - Galatasaray mücadelesine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada düdüğü Atilla Karaoğlan'ın çalacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süper Lig'de kritik viraj! Derbinin hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupaları hattını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atilla Karaoğlan’ın zorlu karşılaşmada görev yapacağını duyurdu.

Maç, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Papara Park’ta oynanacak.

KARAOĞLAN’IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev yapacak.

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