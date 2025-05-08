Süper Lig'de kritik viraj! Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupaları hattını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atilla Karaoğlan’ın zorlu karşılaşmada görev yapacağını duyurdu.

Maç, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Papara Park’ta oynanacak.

KARAOĞLAN’IN YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev yapacak.