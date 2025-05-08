Turkish Airlines Open 2025 başladı: Golfün yıldızları Antalya’da buluştu

2025 yılı DP World Tour'un Avrupa ayağının ilk durağı olan Turkish Airlines Open, görkemli açılışla Antalya’da başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, 156 sporcunun sahaya çıktığı turnuvaya ev sahipliği yapıyor.

Ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın üstlendiği organizasyon, hem profesyonel hem amatör sporcuları buluşturuyor. Altı yıl aranın ardından yeniden Türkiye’de düzenlenen turnuva, golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

DÜNYA YILDIZLARI ANTALYA’DA MÜCADELE EDİYOR

Turnuvada, golfseverlerin yakından tanıdığı Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi yıldız isimler mücadele ediyor. Bu yıldızların Antalya'da sahaya çıkması, organizasyona olan ilgiyi artırmış durumda.

Sahaya çıkan sporcular arasında Türkiye’den de önemli isimler yer alıyor. Profesyonel golfçüler Ediz Kemaloğlu, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ulaş Karataş ve Mehmet Ceylan, turnuvada ülkemizi temsil ederken; amatör kategoride ise İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli sahaya çıkıyor.

2 MİLYON 750 BİN DOLARLIK ÖDÜL

Golfseverlerin dört gözle takip ettiği turnuva, sadece prestijiyle değil, aynı zamanda ödül havuzuyla da dikkat çekiyor. Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, rekabetin seviyesini daha da artırıyor.

Turkish Airlines Open 2025, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak final raunduyla sona erecek.