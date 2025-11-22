Süper Lig'de lider sahada! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Süper Lig'de lider sahada! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 29 puanla zirvede yer alan Okan Buruk’un öğrencileri, Rams Park’ta taraftarının desteğiyle sahaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında alınan 1-0’lık sürpriz mağlubiyeti telafi etmek isteyen Galatasaray, hem moral bulmak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. Ligde 11 puanla 14. sırada bulunan ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönerek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

RAMS PARK'TA DEV RANDEVU

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği bu kritik karşılaşma saat 20.00'de oynanacak.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lig maratonunda heyecan fırtınası sürüyor. 29 puanlı lider Galatasaray, 28 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, olası bir puan kaybında liderliği ezeli rakibine kaptırma riskiyle karşı karşıya. Diğer tarafta ise Volkan Demirel’in ekibi Gençlerbirliği, son 5 maçında aldığı 3 mağlubiyetle istikrarsız bir görüntü çiziyor. Başkent ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

SAHAYA ÇIKACAK İLK 11'LER BELLİ OLDU

Teknik direktörler Okan Buruk ve Volkan Demirel, taktik savaşında sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye Günay Güvenç, W. Singo, D. Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, M. Lemina, L. Torreira, L. Sane, G. Sara, R. Sallai ve Barış Alper 11'i ile başlıyor.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise R. Velho, Thalisson, D. Goutas, Z. Zuzek, M. Hanousek, T. Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, S. Koita, F. Tongya ve M. Niang 11'i ile sahada yerini alacak.

Dünyada ilk! Farklı kaynaklardan çıkan fotonlar arasında kuantum ışınlaması başarıldıDünyada ilk! Farklı kaynaklardan çıkan fotonlar arasında kuantum ışınlaması başarıldıBilim ve Teknoloji
Jandarmadan köpek dövüşü çetesine nefes kesen operasyon: 12 gözaltıJandarmadan köpek dövüşü çetesine nefes kesen operasyon: 12 gözaltıYurt
Galatasaray gençlerbirliği
Günün Manşetleri
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
Çok Okunanlar
Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında! TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!