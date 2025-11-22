Süper Lig'de lider sahada! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 29 puanla zirvede yer alan Okan Buruk’un öğrencileri, Rams Park’ta taraftarının desteğiyle sahaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanında alınan 1-0’lık sürpriz mağlubiyeti telafi etmek isteyen Galatasaray, hem moral bulmak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. Ligde 11 puanla 14. sırada bulunan ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönerek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

RAMS PARK'TA DEV RANDEVU

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği bu kritik karşılaşma saat 20.00'de oynanacak.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lig maratonunda heyecan fırtınası sürüyor. 29 puanlı lider Galatasaray, 28 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, olası bir puan kaybında liderliği ezeli rakibine kaptırma riskiyle karşı karşıya. Diğer tarafta ise Volkan Demirel’in ekibi Gençlerbirliği, son 5 maçında aldığı 3 mağlubiyetle istikrarsız bir görüntü çiziyor. Başkent ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

SAHAYA ÇIKACAK İLK 11'LER BELLİ OLDU

Teknik direktörler Okan Buruk ve Volkan Demirel, taktik savaşında sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye Günay Güvenç, W. Singo, D. Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, M. Lemina, L. Torreira, L. Sane, G. Sara, R. Sallai ve Barış Alper 11'i ile başlıyor.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise R. Velho, Thalisson, D. Goutas, Z. Zuzek, M. Hanousek, T. Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, S. Koita, F. Tongya ve M. Niang 11'i ile sahada yerini alacak.