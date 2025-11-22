Jandarmadan köpek dövüşü çetesine nefes kesen operasyon: 12 gözaltı

Olay, Afyonkarahisar ili merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde sınırları içerisinde köpek dövüşü düzenleneceği yönünde edinilen istihbarat üzerine hemen operasyon düğmesine bastı.

HAVADAN TESPİT İLE ŞÜPHELİLER TEK TEK BELİRLENDİ

Bölgeye sevk edilen jandarma timleri, yasa dışı etkinliğin yapıldığı alanı tespit etmek amacıyla dron (insansız hava aracı) desteğiyle çalıştı. Dron aracılığıyla dövüşlerin gerçekleştirildiği mevki kesin olarak belirlendikten sonra, şahıslar da aynı yöntemle tek tek tespit edildi.

Tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şahıs gözaltına alındı.

Dövüştürülmekte olan köpekler ise yetkili birimlerce derhal koruma altına alınma işlemine tabi tutuldu. Sağlık durumlarının kontrolü ve güvenli bir ortamda tutulmaları için köpekler, ilgili barınağa teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve adli sürecin halen sürdüğü bildirildi.