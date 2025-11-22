AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama: ''Adil barış için 'ek çalışma' şart!''

Avrupa Birliği (AB) ile beraber Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, İspanya, İrlanda, Kanada, Finlandiya, Japonya ve Norveç'in en üst düzey temsilcileri, Washington'ın Ukrayna'daki çatışmalara son verme önerisine ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Roma ve Brüksel çıkışlı gelişmeye göre, ABD'nin 28 maddelik barış önerisi, adı geçen ülkelerin liderleri tarafından titizlikle incelendi. İtalya Başbakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu bu yazılı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya barışı getirme hedefiyle sürdürdüğü girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ortak metinde, “28 maddelik planın ilk taslağı, adil ve kalıcı bir barış için gerekli olacak önemli unsurları içeriyor. Bu nedenle taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz” ifadesine yer verildi. Açıklamada imzası bulunan liderler, gelecekte tesis edilecek barışın sürdürülebilir kılınması maksadıyla mesai harcamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ayrıca, önemli ilkeler üzerinde fikir birliğinin net bir şekilde korunduğu vurgulanarak, “Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz” denildi.

ASKERİ KISITLAMALAR VE ÜYELİK RIZASI ENDİŞESİ

Liderler topluluğu, özellikle Ukrayna'nın gelecekteki saldırılara karşı kendini savunmasını zayıflatabilecek potansiyel sınırlamalardan duyulan endişeyi de dile getirdi: “Ayrıca Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen sınırlamalardan da endişe duyuyoruz.” Önemli bir prosedürel hatırlatma yapılarak, “AB ve NATO ile ilgili unsurların uygulanmasının sırasıyla AB ve NATO üyelerinin rızasına ihtiyaç duyacağını yineliyoruz” kaydı düşüldü. Bildirinin sonunda, “Bu vesileyle Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğimizin gücünün altını çiziyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamaya imza atanlar arasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler yer aldı.

ULUSLARARASI ZİRVELERDE UKRAYNA GÜNDEMİ

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde icra edilen G20 Zirvesi çerçevesinde "Ukrayna konusunda liderler toplantısı" yapılacağını duyurdu.

Costa, 24 Kasım’da Angola’da düzenlenecek olan AB-Afrika Birliği Zirvesi’nin ise AB liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu özel bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından hazırlandığı belirtilen 28 maddelik barış planı taslağı daha önce Kiev yönetimine sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu planı istişare etmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yapmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin ulusal menfaatlerine “asla ihanet etmeyeceğini” vurgulayarak, ABD'nin savaşa son verecek bir “barış planı” üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.