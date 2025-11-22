G20 Zirvesinde kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi münasebetiyle geldiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki temasları devam ediyor. Erdoğan, bu kapsamda dünya liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere Kanada Başbakanı Mark Carney ile olan buluşmasını da ekledi.

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN İKİLİ GÖRÜŞME

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'i bir araya getiren görüşme, basına kapalı bir şekilde icra edildi. İki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri ile küresel gündemdeki konuların ele alındığı tahmin edilen buluşmanın detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.