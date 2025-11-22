La Liga'da dev randevu! Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda?

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Ernesto Valverde’nin çalıştırdığı Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı 12 maçta topladığı 28 puanla 2. sırada bulunan Katalan devi, 31 puanlı lider Real Madrid’in puan kaybını beklerken kendi evinde hata yapmak istemiyor. Ligin 7. sırasında yer alan ve 17 puanı bulunan Athletic Bilbao ise zorlu deplasmandan puan çıkararak Avrupa kupaları potasına yaklaşmayı hedefliyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 18:15’te başlayacak olan müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Spotify Camp Nou’da oynanacak maçta hakem J. Sanchez düdük çalacak.

Son haftalarda hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Barcelona, ligde oynadığı son maçta Celta Vigo deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönmeyi başardı. Attığı 32 golle ligin en golcü takımı konumunda olan ev sahibi, taraftarı önünde seriyi sürdürmek istiyor. Konuk ekip Athletic Bilbao ise son maçında Real Oviedo’yu 1-0 mağlup ederek moral buldu ve bu zorlu deplasmana puan parolasıyla geldi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Teknik direktörler Hansi Flick ve Ernesto Valverde, taktik planlarını sahaya yansıtacak kadroları belirledi.

Ev sahibi Barcelona sahaya J. Garcia, Kounde, P. Cubarsi, E. Garcia, G. Martin, F. Lopez, D. Olmo, F. Torres, L. Yamal, R. Lewandowski ve A. Balde 11'i ile çıkıyor.

Konuk ekip Athletic Bilbao ise U. Simon, A. Gorosabel, D. Vivian, A. Laporte, Yuri, R. de Galarreta, M. Jauregizar, A. Berenguer, O. Sancet, N. Williams ve U. Gomez 11'i ile mücadele edecek.