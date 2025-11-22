Anfield'da nefesler tutuldu! Liverpool - Nottingham Forest maçı başlıyor, işte maç saati ve yayın bilgileri

Premier Lig’de 18 puanla 8. sırada yer alan ve istikrarlı bir seri yakalamak isteyen Arne Slot yönetimindeki Liverpool, taraftarı önünde kritik bir sınava çıkıyor.

Ligin alt sıralarında zor günler geçiren ve sadece 9 puanla 19. basamakta bulunan Sean Dyche’ın öğrencileri Nottingham Forest ise zorlu Anfield deplasmanından sürpriz bir puanla dönmeyi hedefliyor. Son lig maçında Manchester City'ye mağlup olan ancak öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i deviren Liverpool, evindeki bu maçta hata yapmak istemiyor.

MÜCADELE NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Türkiye saati ile 18:00’de başlayacak olan müsabaka, beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Anfield’da oynanacak maçta hakem Andy Madley düdük çalacak.

Ev sahibi Liverpool, ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet alarak zirve yarışının biraz gerisinde kaldı. Kırmızılar, taraftar desteğiyle kazanarak Aston Villa ve Manchester United gibi rakiplerini yakalamak istiyor. Konuk ekip Nottingham Forest ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet alabildi ve düşme potasından çıkmak için acil puana ihtiyacı var.

SAHAYA ÇIKACAK KADROLAR NETLEŞTİ

Her iki teknik adam da taktik planlarını hazırladı ve sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirledi.

Ev sahibi Liverpool karşılaşmaya Alisson, Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Isak ve Gakpo 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Nottingham Forest ise Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Dominguez ve Igor Jesus 11'i ile sahada yerini alacak.