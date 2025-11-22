Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Bundesliga’da geride kalan 10 haftada topladığı 28 puanla zirveye ambargo koyan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Schuster’in çalıştırdığı Freiburg ile kozlarını paylaşıyor.

Son maçında Union Berlin ile berabere kalarak ligde ilk kez puan kaybeden ancak Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi mağlup ederek moral depolayan Bayern Münih, seriye kaldığı yerden devam etmek istiyor. Ligde 13 puanla 10. sırada yer alan konuk ekip Freiburg ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ EKRANDA OLACAK?

Türkiye saati ile 17:30’da başlayacak olan mücadele, iki farklı platformdan naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı S Sport Plus veya Tivibu Spor 2 ekranlarından takip edebilecekler.

Sezona fırtına gibi giren ve oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig’in 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Özellikle hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken ev sahibi, taraftarı önünde baskılı bir oyun vaat ediyor. Son 5 maçında 3 galibiyet alan Freiburg ise istikrarsız gidişatını lidere karşı alacağı sürpriz bir sonuçla tersine çevirmeyi hedefliyor.

SAHAYA ÇIKACAK KADROLAR NETLEŞTİ

Teknik direktörler Vincent Kompany ve Julian Schuster, bu kritik mücadele için sahaya sürecekleri 11’leri belirledi.

Ev sahibi Bayern Münih karşılaşmaya Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Goretzka, Pavlovic, Karl, Olise, Diaz ve Kane 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Freiburg ise Atubolu, Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Scherhant ve Höler 11'i ile sahada yerini alacak.