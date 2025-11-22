B. Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Bundesliga’nın 11. haftası, ligin üst sıralarındaki dengeleri değiştirecek kritik bir maça sahne oluyor.

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, taraftarı önünde Sebastian Hoeness’in çalıştırdığı Stuttgart’ı ağırlıyor. Bu zorlu müsabakada kazanan taraf, Bayern Münih ve Leipzig’in ardından zirve takibini güçlü bir şekilde sürdürme şansı yakalayacak.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 17:30’da başlayacak olan bu önemli müsabaka, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın anlatımını S Sport Plus ekranlarında Erim Dereli, Tivibu Spor 3 ekranlarında ise Kerem Gürel gerçekleştirecek.

ZİRVE YARIŞINDA HATA LÜKSÜ YOK

Haftaya Bayern Münih ve Leipzig’in ardından giren iki ekip arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ev sahibi Borussia Dortmund, ligdeki son 5 maçında inişli çıkışlı bir grafik çizerek Hamburg beraberliği ve Manchester City mağlubiyetinin ardından toparlanmak istiyor. Konuk ekip Stuttgart ise son 5 maçının 4’ünü kazanarak oldukça formda bir görüntü sergiliyor ve deplasmanda galibiyet arıyor.

SAHAYA ÇIKACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Her iki teknik adam da sahaya sürecekleri ilk 11’leri belirledi.

Borussia Dortmund mücadeleye Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Nmecha, J. Bellingham, Beier, Brandt, Guirassy ve Chukwuemeka 11'i ile başlıyor.

Konuk ekip Stuttgart ise Nübel, Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Andres, Stiller, Tomas, El Khannous, Leweling ve Undav 11'i ile sahada yer alacak.