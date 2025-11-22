Volkswagen Passat ePro tanıtıldı: Hibrit motoru, tasarımı ve teknik özellikleri neler?

Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı’nda Çin pazarına özel geliştirilen yeni hibrit sedanı Passat ePro’yu tanıttı. Seri hibrit mimarisi, sade tasarım dili ve 1.5T + elektrik motorlu yeni güç sistemiyle model, markanın elektriklenme sürecindeki önemli adımlarından biri olarak öne çıktı.

Volkswagen Passat ePro tanıtıldı: Hibrit motoru, tasarımı ve teknik özellikleri neler?
Yayınlanma:

Volkswagen, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda Passat ailesine yeni bir üye ekledi. Çin pazarına özel olarak geliştirilen Passat ePro, “seri hibrit” mimarisiyle markanın elektriklenme sürecindeki yeni adımlarından biri olarak tanıtıldı. SAIC ortaklığıyla geliştirilen model, tasarım çizgileri ve hibrit sistemiyle dikkat çekiyor.

Passat ePro’da kullanılan hibrit yapıda içten yanmalı motor tekerleklere doğrudan bağlı değil. Benzinli motor, yalnızca elektrik üretmek için bir jeneratör gibi çalışıyor; aracı ise tamamen elektrik motoru hareket ettiriyor. Bu sistem menzili artırırken toplam gücün 250 beygirin biraz üzerinde olduğu belirtiliyor.

Dış tasarımda Passat’ın sade çizgisi korunurken ince LED gündüz farları, bunları birleştiren ışık şeridi ve aydınlatmalı marka logosu öne çıkıyor. Arka bölümde ise Çin pazarına özel tek parça stop grubu dikkat çekiyor.

İç mekânda minimal tasarım öne çıkıyor. Dijital gösterge paneli, geniş multimedya ekranı ve azaltılmış fiziksel tuşlar modern bir düzen sunuyor. Fotoğraflarda yalnızca direksiyon ve kapı üzerinde birkaç düğme bulunduğu, diğer tüm fonksiyonların merkezi ekrandan yönetildiği görülüyor.

Tanıtılan araçta 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonu kullanılıyor. EA211 ailesine ait yüksek verimli 1.5T EVO II motor 95 kW, elektrik motoru ise 145 kW güç üretiyor. Bu yapı, daha yüksek performansı düşük tüketimle bir araya getiriyor. Modelin batarya kapasitesi ve menzil verileri henüz açıklanmadı.

Volkswagen’in yeni hibrit sedanı Passat ePro’nun, markanın Çin pazarındaki elektriklenme stratejisinin önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

