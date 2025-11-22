Mersin’de hasar gören bina titreşimle yıkıldı: O anlar kamerada

Mersin’in Tarsus ilçesinde depremde ağır hasar alan 2 katlı bina, operatörün kırıcıyı yere vurarak oluşturduğu titreşimle yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin’de hasar gören bina titreşimle yıkıldı: O anlar kamerada
Yayınlanma:

Mersin'in Tarsus ilçesinde operatör, hasar gören 2 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 2 katlı bina depremde ağır hasar aldı. Yerinde dönüşüme alınarak yıkım kararı verilen bina için kontrollü yıkıma başlandı.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kent merkezinde bulunan binanın titretme yöntemiyle yıkılması uygun görüldü. Binayı yıkmak için gelen iş makinesi, 2 katlı yapıya dokunmadan titreşimle binayı yıktı. Titreşim ile yıkılan 2 katlı binada toz bulutları oluştu.

İtfaiye ekipleri de toza karşı o sırada bölgede sulama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin yıkım
