Rize’de kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Rize’de bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 40 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Rize'de bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı. Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesiyle dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

