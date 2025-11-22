Bakan Bolat’tan esnafa müjde! Faiz indirimi ve yeni destekler geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bolat, Hazine destekli esnaf kredilerinde faiz indiriminin yeni yılın başında devreye alınacağını belirterek 2026’ya dair kritik mesajlar verdi. Açıklamalar, Antalya’da düzenlenen “TESKOMB Başkanlar Buluşması”nda yapıldı.

Bakan Bolat, 2026’dan itibaren Halkbank aracılığıyla verilen Hazine destekli esnaf kredilerinde önemli bir faiz indirimi uygulanacağını açıkladı. Bolat’ın ifadelerine göre sübvansiyon oranı yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülecek ve düzenleme yeni yılın ilk günlerinde hayata geçirilecek.

YENİ YILIN BAŞINDA UYGULAMAYA ALINACAK

“Finansal maliyet indirimi konusunda çalışıyoruz. Yeni yılın başında uygulamaya alınacak.” ifadelerini kullanan Bolat, bu adımla esnafın kredi maliyetlerinin ciddi şekilde hafiflemesinin beklendiğini söyledi.

Esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için kredi üst limitlerinde de iyileştirme yapıldığını belirten Bolat, ticari araç alımlarında esnaf kredisi üst limitinin 2,5 milyon liraya çıkarıldığını, aynı uygulamanın makine alımları için de geçerli olduğunu açıkladı. Düzenlemenin, özellikle üretim yapan küçük işletmelere ve ticari araç ihtiyacı olan esnafa kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Esnafın en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan kredi kullanımında yüzde 30 faturalandırma zorunluluğu için de yeni bir karar açıklandı. Geçen yıl bir yıllığına ertelenen uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi beklenirken Bakan Bolat, esnafı rahatlatacak şu mesajı verdi:

“Yüzde 30’luk faturalandırma uygulamasını 1 yıl daha erteliyoruz.”

Bu ertelemenin, kredi kullanımı sırasında belge yükünü önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

Antalya’daki buluşmada verilen mesajlara göre hükümet, yeni yılda esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Faiz indirimi, üst limit artışı ve faturalandırma ertelemesi, özellikle küçük esnafın maliyet yükünü azaltacak adımlar olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem ticari araç hem de makine yatırımları için kredi imkânlarının genişlemesi, esnafın işletmesini büyütmesine ve ekonomiye katkı sağlamasına olanak tanıyacak.