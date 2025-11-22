Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş’tan açıklama: Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için soruşturma izni verdi. Yavaş, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş’tan açıklama: Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kalemi Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddiasıyla İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturması kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında soruşturma izni kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken, bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu konteynerde yangın!Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu konteynerde yangın!Yurt
Barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde, İSKİ'den ‘olağanüstü kuraklık’ uyarısıBarajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde, İSKİ'den ‘olağanüstü kuraklık’ uyarısıYurt
Mansur Yavaş
Günün Manşetleri
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor
A101'e yeni indirim yağmuru! A101'e yeni indirim yağmuru!
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında! TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!
En uygun ihtiyaç kredisi hangisi? En uygun ihtiyaç kredisi hangisi?