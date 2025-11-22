Barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde, İSKİ'den ‘olağanüstü kuraklık’ uyarısı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı hızla düşerken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan çarpıcı bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başa, kentin su tüketiminin artarak devam ettiğini, baraj doluluk oranlarının ise son yılların en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Başa, şu ifadeleri kullandı:

BEKLENEN KASIM YAĞIŞLARI YETERLİ OLMUYOR

“Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.”

İSKİ’nin tüm olumsuz şartlara rağmen yeni yatırımlarla kentte kesintisiz su sağladığını belirten Başa, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var.”

10 barajın 5’i yüzde 20’nin altında

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 20,29 seviyesine kadar düştü. Bu oran son beş yılın aynı dönemine kıyasla en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

Istrancalar: %20,78

Terkos: %22,61

Sazlıdere: %19,76

Alibeyköy: %12,5

Büyükçekmece: %22,13

Ömerli: %17,83

Darlık: %22,99

Elmalı: %50,68

Pabuçdere: %3,89

Kazandere: %1,97

Yağışların azalması nedeniyle kente su sağlayan 10 barajın 5’inde oranlar yüzde 20’nin altına indi. Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip İstanbul baraj ve göletlerinde mevcut su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp olarak ölçüldü.