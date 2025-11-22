Partizan tribünlerinde I. Murad provokasyonu: Fenerbahçe’den açıklama geldi

Basketbol Avrupa Ligi’nin 12. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta tribünlerde açılan ırkçı pankart tartışma yarattı. Sırbistan temsilcisinin taraftarları, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı hançerleyerek öldüren Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açtı. Maç boyunca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken skandal pankart büyük tepki topladı.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada olayla ilgili gerekli mercilere başvuracaklarını belirtti. Ciritci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

EN İYİ CEVABI SAHADA OYUNCULAR VERDİ

“Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız.”

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan’ı 99-87 mağlup ederek maçtan galip ayrıldı.