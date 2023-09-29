Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti! İşte Güncel Şampiyonluk Oranları

Süper Lig'de 6. haftayla birlikte hafta içi mesaisinde 3. haftanın erteleme maçları da tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Değişti!

Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.40'tan 2.05'e düştü.

Galatasaray'ın oranı da düştü. Sarı-kırmızılıların oranı 2.50'den 2.25 olarak değiştirildi.

Adana Demirspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 4.75.'ten 8.00'e çıktı.

Trabzonspor'un oranında bir değişiklik olmadı. Bordo-mavililerin oranı 20 olarak kaldı.