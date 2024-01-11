Süper Lig'de Yabancı Kuralı Değişti



Türkiye Futbol Federasyonu çok tartışılan yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Gelecek sezondan itibaren yabancı futbolcu sayısının düşürülmesi kararlaştırıldı.



Federasyonun açıklamasına göre, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye düşürülecek. Takip eden sonraki iki sezonda da , bu sayı 11'e indirilecek.

Maç günü listesinde bir sınırlama olmayacak.



Kararla birlikte, gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımlarının ilk 11'deki yabancı oyuncu sınırı da kaldırıldı. Takımlar ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da, kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmeleri için 30'dan 26'ya düşürüldüğünü duyurdu.



A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi. Buna ek olarak, beş sezonda da A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması kararlaştırıldı.



Yeni sezondan itibaren yerli oyuncu oynatana teşvik verilecek.. Yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü, A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere, federasyon tarafından "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.