Şap Hastalığı Görüldü, Hayvan Pazarı Kapatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak geçici olarak kapatıldı.

Şap Hastalığı Görüldü, Hayvan Pazarı Kapatıldı
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Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.

Şap hastalığı sebebiyle kapandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- İlçede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi sebebiyle 10 Ocak tarihli Tosya İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararı gereğince ilçemiz hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatılmıştır.
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