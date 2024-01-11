Şap Hastalığı Görüldü, Hayvan Pazarı Kapatıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak geçici olarak kapatıldı.
Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.
Şap hastalığı sebebiyle kapandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- İlçede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi sebebiyle 10 Ocak tarihli Tosya İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararı gereğince ilçemiz hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatılmıştır.