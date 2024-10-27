Taraftar kavgası otoyolu savaş alanına çevirdi

Brezilya'da şok edici bir olay yaşandı. Cruzeiro ve Palmeiras taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Taraftar kavgası otoyolu savaş alanına çevirdi
Yayınlanma:

Olay, Sao Paulo metropol bölgesinde, yaklaşık 150 taraftarın otoyolda karşı karşıya gelmesiyle patlak verdi. Çatışmada Cruzeiro taraftarlarına birer otobüs ateşi verildi. Olay sırasında otobüste bulunan bir kişi yanarak kaybederken, en az 12 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Polis raporlarının açıklamasına göre, yaralılar arasında silahla vurulan iki kişi de bulunuyor. Cruzeiro taraftarları, Atlético Paranaense ile deplasmanda oynadığı maçta, Palmeiras taraftarları ise Fortaleza karşılaşmasından dönüyordu.

Brezilya Serie A'nın 31. haftasında Atletico Paranaense, Cruzeiro'yu 3-0 mağlup ederken, Palmeiras, Fortaleza ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbul'da skuter bataryası patladı: Yangına neden oldu!İstanbul'da skuter bataryası patladı: Yangına neden oldu!Yurt
brezilya taraftar
Günün Manşetleri
Sahte bomba düzeneği bulundu!
Deprem hakkında kritik açıklama geldi
Adana’da şiddetli deprem!
32 günlük grev zaferle sonuçlandı
"Erdoğan'ın ya elini rahatlatmak ya da önünü kesmek istiyor"
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Naci Görür uyardı: "İnanmayın!" Naci Görür uyardı: "İnanmayın!"
Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
Hava ambulansı düştü: 4 kişi yaşamını yitirdi Hava ambulansı düştü: 4 kişi yaşamını yitirdi