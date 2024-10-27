Taraftar kavgası otoyolu savaş alanına çevirdi

Olay, Sao Paulo metropol bölgesinde, yaklaşık 150 taraftarın otoyolda karşı karşıya gelmesiyle patlak verdi. Çatışmada Cruzeiro taraftarlarına birer otobüs ateşi verildi. Olay sırasında otobüste bulunan bir kişi yanarak kaybederken, en az 12 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Polis raporlarının açıklamasına göre, yaralılar arasında silahla vurulan iki kişi de bulunuyor. Cruzeiro taraftarları, Atlético Paranaense ile deplasmanda oynadığı maçta, Palmeiras taraftarları ise Fortaleza karşılaşmasından dönüyordu.

Brezilya Serie A'nın 31. haftasında Atletico Paranaense, Cruzeiro'yu 3-0 mağlup ederken, Palmeiras, Fortaleza ile 2-2 berabere kaldı.