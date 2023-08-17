Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! Avrupa'da Türk gecesi!
Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz mutlak tur için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının tüm detayları haberimizde... İşte bu akşama dair detaylar...
Süper Lig'in güçlü takımları Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunun rövanş karşılaşmalarında mücadele edecek.
Temsilcilerimizin hedefi 3'te 3 yapmak. İşte rakipler ve detaylar...
OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.
Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, N'Diaye
Osijek: Malencia, Mkrtchyan, Evangelou, Guedes, Drambaev, Jugovic, Caktas, Fiolic, Bukvic, Lovric, Mierez
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.
Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, müsabakada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar
Neftçi Bakü: Brkic, Tamas, Azer, Ismayil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Farid, Shinyashiki, Lebon
MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.
Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Eksikler
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic