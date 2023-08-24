Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda yer alan temsilcimiz Adana Demirspor, gruplara kalmak adına Genk ile mücadele edecek.Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu...

Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu...
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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Mavi Şimşekler elemelerde gösterdiği performansın daha fazlasını Genk karşısında sergilemeyi hedefliyor. Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. 

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Tüm gözler şimdi bu kritik müsabakada. İşte, Genk-Adana Demirspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu... - Resim : 1

ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında KRC Genk ile karşılaşacak.

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu... - Resim : 2

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 31 Ağustos'ta Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GENK: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare

ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye

Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu... - Resim : 3

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