Temsilcimiz Adana Demirspor Genk karşısında! Genk-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor'un maç kadrosu...

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Mavi Şimşekler elemelerde gösterdiği performansın daha fazlasını Genk karşısında sergilemeyi hedefliyor. Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Tüm gözler şimdi bu kritik müsabakada. İşte, Genk-Adana Demirspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında KRC Genk ile karşılaşacak.

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 31 Ağustos'ta Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GENK: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare

ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye