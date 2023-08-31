Teniste 18 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finale kalanlar belirlendi.

Sealra Tenis Kulübündeki şampiyonada kızlarda Defne Erbakan ile Alara Ayaz, erkeklerde ise Mert Aytekin ile Melih Anavatan adlarını finale yazdırdı.

Organizasyon yarın tekler ve çiftlerdeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.