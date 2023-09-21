Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi. 23 yaşındaki futbolcunun Kopenhag'a attığı gol de haftanın golüne aday gösterildi.

Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11’i de belli oldu. Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete de haftanın kadrosunda kendine yer buldu. 23 yaşındaki futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Öte yandan, Tete’nin Kopenhag karşısında skoru 2-2’ye getiren golü de haftanın golüne aday gösterildi.

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TETE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HAFTANIN 11’İNE SEÇİLDİ

Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi - Resim : 2

# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi # Tete
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