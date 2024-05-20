TFF Başkan Adayı Alkış: "Futbol Adalet Olursa Güzel"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim yaklaşıyor, adaylar tespitlerini ve projelerini açıklıyor. Aday olan iş insanı Erdal Alkış, Türk futbolunun en büyük probleminin hakemler değil, hakemi yöneten mekanizmalar olduğunu söyledi:

"Bugün Türk futbolunun en büyük problemi hakemlerin probleminden ziyade hakemi yöneten mekanizmaların problemi var. Problem hakemlerden kaynaklı değil. Eğer siz özerk ve serbest olması gereken, siz hakemlerin elini ayağını bağlarsanız hakemler karar veremezler. Siz hakemleri özgür bırakın 10 problemin 9unu halletmiş olursunuz. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Ama onları özgürleştirerek."

Maçlardan sonra çıkan olaylara değinen Alkış, "Kulüp başkanlarını savunan mekanizma yok ama onlar kendilerini savununca ceza var. Haksızlık yapılıyor, kulüp başkanı kendini savunmak zorunda. Savununca da sen savunamazsın kendini diyorlar. 6 ay hak mahrumiyeti veriyorlar. 6 ay hak mahrumiyeti alan bir başkan futbola nasıl hizmet edecek? Çünkü cebinden para harcayan, emek veren o. Federasyon olarak kulübe para vermiyorsun, sıkıntılar yaşatıyorsun, oy karşılığında para vermeye çalışıyorsun bu olmaz." diye konuştu.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM BÖYLE OLMAZDI"

Suudi Arabistan'da ve Şanlıurfa'da oynanamayan Süper Kupa maçıyla ilgili de konuşan Alkış, "Geriye dönük düzeltmeler varsa yapacağız. Ben TFF başkanı olsaydım böyle bir olay yaşanmazdı. Suudi Arabistan’da oynanacaksa aslanlar gibi oynanırdı. Siz Türkiye’nin en önemli iki kulübünü maç yaptıracaksınız ama yaptıramıyorsunuz. Söylenenlerin %90ı yanlış bilgiler. Yanlış bilgilere dayalı şekilde iki güzide kulübümüz zan altında bıraktılar. Geriye dönük düzeltmeler varsa yapacağız." dedi.

Alkış "siyaset futbola karışıyor" tartışmalarına da değindi, "zorlama" tespitini yaptı.