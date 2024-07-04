TFF, Bild Gazetesinin Merih Demiral iddialarını reddetti

Alman Bild gazetesinin "Merih'e 2 maç men cezası verildi" iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hızlı bir açıklama yaptı.

TFF, Bild Gazetesinin Merih Demiral iddialarını reddetti
Editör: Yağmur Biçen

TFF, yaptığı açıklamada "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman Bild gazetesinin Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiğine dair haberlerinin doğru olmadığını belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle; 

"Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, “Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi” şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabah kadar savunma süremiz bulunmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır."

Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyorAltın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyorEkonomi
# Merih Demiral # TFF
Çok Okunanlar
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor
Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!
Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
Öne Çıkanlar Enflasyon açıklandı zamlar belli oldu! Emekliyi kara kara düşündürecek tablo | ULUSAL HABER Enflasyon açıklandı zamlar belli oldu! Emekliyi kara kara düşündürecek tablo | ULUSAL HABER Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl... Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...