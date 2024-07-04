TFF, Bild Gazetesinin Merih Demiral iddialarını reddetti

TFF, yaptığı açıklamada "Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman Bild gazetesinin Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiğine dair haberlerinin doğru olmadığını belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, “Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi” şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabah kadar savunma süremiz bulunmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır."