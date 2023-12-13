TFF Liglerin Tekrardan Başlayacağı Tarihi Açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TFF Liglerin Tekrardan Başlayacağı Tarihi Açıkladı!
TFF Liglerin Tekrardan Başlayacağı Tarihi Açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ve liglerin süresiz ertelenmesinden sonra basına dair basına açıklamalarda bulundu.

Liglerin tekrardan ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

Mehmet Büyükekşi liglerin 19 Aralık Salı günü tekrardan başlayacağını açıkladı.

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# TFF # Mehmet Büyükekşi
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