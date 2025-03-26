TFF'de sürpriz ayrılık! Ceyhun Kazancı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nda beklenmedik istifa! TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF'de sürpriz ayrılık! Ceyhun Kazancı istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 18 Temmuz 2024’te göreve başlayan Kazancı, yaptığı yazılı açıklama ile ayrılığını resmen açıkladı.

Kazancı, istifa kararını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

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