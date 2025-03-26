Can Ataklı hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can Ataklı hakkında soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

 Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ataklı’nın sosyal medyada Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin "entübe edildiği" yönündeki paylaşımı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipülatif haber olarak değerlendirilirken, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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