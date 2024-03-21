TFF'den 4 gün sonra ilk açıklama geldi! Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor-Fenerabahçe maçıyla ilgili konuştu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama 4 gün sonra geldi. Konuyu holiganlık üzerinden ele alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Gençlerimizi, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım" dedi.
Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırmış, futbolcular da karşılık vermişti. Olaylar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4 gün sonra ilk açıklama geldi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan olayları holiganlık üzerinden ele alarak "Gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım." dedi.
İftar yemeğinde futbol kulüp başkan ve yöneticileriyle buluşan Büyükekşi yöneticilere de seslendi. Büyükekşi "Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.