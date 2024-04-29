TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.

TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma

Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kuruluna iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.

İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Böyle bir şey görülmediTüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Böyle bir şey görülmediSpor
# TFF # Ankaraspor # nazilli
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