TFF’den anlamlı hamle! 2025-2026 Süper Lig sezonuna efsane ismin adı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna, Türk futboluna çok yönlü katkılar sağlamış merhum Mehmet Ali Yılmaz’ın isminin verildiğini resmen açıkladı. TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda alınan bu karar, hem futbol camiasında hem de spor kamuoyunda büyük takdir topladı.

Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir” denildi.

TÜRK SPORUNA DAMGA VURAN BİR İSİM

Mehmet Ali Yılmaz, yalnızca bir spor yöneticisi değil, aynı zamanda siyasette ve devlet yönetiminde de önemli görevler üstlenmiş bir isimdi. İki ayrı dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, spor politikalarının şekillenmesinde etkili olmuş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerkliğe kavuşmasında kilit rol oynamıştı.

Ayrıca, Türk futbolunda gelir paylaşımını düzenleyen “havuz sistemi”nin kurucularından biri olarak tarihe geçmişti. Bu sistemin uygulanması, kulüpler arası mali dengeyi sağlamada dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’un en uzun süre başkanlık yapan ismi olarak kulüp tarihine geçti. Üç dönem başkanlık görevinde bulunan Yılmaz, kulübe sayısız başarı kazandırdı. Başkanlığı döneminde Trabzonspor; 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Trabzonspor camiası tarafından “Onursal Başkan” unvanına da layık görülen Mehmet Ali Yılmaz, bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında yer alıyor.

TFF açıklamasında, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.