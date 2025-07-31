TFF’den forma yazı tipi kararı! Arial font zorunluluğu kaldırıldı

Kulüpler artık forma isim ve numaralarında kendi fontlarını kullanabilecek; okunabilirlik ve TFF onayı yeterli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF’den forma yazı tipi kararı! Arial font zorunluluğu kaldırıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerinde kullanılan yazı tipi kurallarında değişikliğe gitti. TFF Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, Sportif Ekipman Talimatı’nda değişiklik yapıldı ve forma isim ve numaralarında Arial font kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre kulüpler, okunabilir olmak şartıyla ve TFF’den onay almak kaydıyla istedikleri yazı tipini kullanabilecek. Bu karar, özellikle marka kimliğini öne çıkarmak isteyen kulüpler için esneklik sağlayacak.

Açıklamada ayrıca, sezon başladıktan sonra da belirli şartların sağlanması hâlinde forma fontlarında değişikliğe gidilebileceği belirtildi. 

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