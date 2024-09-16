TFF'den kulüplere "sabır" çağrısı! İşte dikkat çeken açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden kulüplere yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığı, bu süreçte sabrın çok önemli olduğu ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TFF'den kulüplere "sabır" çağrısı! İşte dikkat çeken açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden kulüplere yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

TFF'nin açıklamasında, kulüplerin beklentilerini karşılamak için çalışıldığı, bu süreçte sabrın çok önemli olduğunu ifade edildi.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir. Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunda kazananların, konuşanlar değil çalışanlar olacağına vurgu yapılan açıklamada, "Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır. Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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